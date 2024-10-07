Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı

Akın, ürettikleri bamya cipslerinin tümünün satıldığını ve katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, özel bir nohut ürünü için de benzer bir planlama yapacaklarını ifade etti. Balıkesir’in tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla bu tür projelere devam edileceği vurgulandı.