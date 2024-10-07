Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı
Çiftçilerin kilo başına 70 liraya satmakta zorlandığı o ürünü, 90 liraya alıp 1404 liraya poşet poşet sattı.
Kaynak: İHA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerel çiftçilerin elinde kalan bamyaları değerlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Çiftçilerin kilo başına 70 liraya satmakta zorlandığı bamyaları 90 liradan satın alarak bamya cipsi üretmeye başlayan belediye, bu cipsleri ABD ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ederek kilo başına 1404 lira kazanç sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, yerel bir firma ile işbirliği yaparak, 7 bin 338 dekarlık alanda yetiştirilen Sultaniye bamyası üzerinde çalıştı. Özellikle Gömeç ilçesinde yoğun olarak üretilen bu özel bamya türü, coğrafi işaret almayı hedefliyor.
Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “Ben bu memleketin evladı olarak toprakta üretenin kazanması gerektiğine inanıyorum. Çiftçilik ve hayvancılık terk ediliyor. Bu durumu değiştirmek için tarıma destek programları hazırladık” dedi.
Akın, ürettikleri bamya cipslerinin tümünün satıldığını ve katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, özel bir nohut ürünü için de benzer bir planlama yapacaklarını ifade etti. Balıkesir’in tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla bu tür projelere devam edileceği vurgulandı.