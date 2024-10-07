Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı

Çiftçilerin kilo başına 70 liraya satmakta zorlandığı o ürünü, 90 liraya alıp 1404 liraya poşet poşet sattı.

Kaynak: İHA

Balıkesir
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Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı - Resim: 1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerel çiftçilerin elinde kalan bamyaları değerlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Çiftçilerin kilo başına 70 liraya satmakta zorlandığı bamyaları 90 liradan satın alarak bamya cipsi üretmeye başlayan belediye, bu cipsleri ABD ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ederek kilo başına 1404 lira kazanç sağladı.

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Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı - Resim: 2

Büyükşehir Belediyesi, yerel bir firma ile işbirliği yaparak, 7 bin 338 dekarlık alanda yetiştirilen Sultaniye bamyası üzerinde çalıştı. Özellikle Gömeç ilçesinde yoğun olarak üretilen bu özel bamya türü, coğrafi işaret almayı hedefliyor.

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Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı - Resim: 3

Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “Ben bu memleketin evladı olarak toprakta üretenin kazanması gerektiğine inanıyorum. Çiftçilik ve hayvancılık terk ediliyor. Bu durumu değiştirmek için tarıma destek programları hazırladık” dedi.

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Çiftçiden 90 Liraya Aldı: 1404 Liraya Poşet Poşet Sattı - Resim: 4

Akın, ürettikleri bamya cipslerinin tümünün satıldığını ve katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, özel bir nohut ürünü için de benzer bir planlama yapacaklarını ifade etti. Balıkesir’in tarımsal potansiyelini değerlendirmek amacıyla bu tür projelere devam edileceği vurgulandı.

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