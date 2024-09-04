Çiftçi Patpatın Altında Kaldı!
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Mustafa Bakan, tarlasında kullandığı 'patpat' adı verilen küçük tarım aracını tamir ederken başına gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Aracın bir parçasının üzerine düşmesi sonucu sıkışan Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyünde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Bakan, patpatın kırılan çeki demirini tamir etmek için kriko ile kaldırıp altına girdi. İddiaya göre, krikonun boşalması nedeniyle tarım aracının altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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