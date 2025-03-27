Çiçeklerinizin İhtiyacı Olan Doğal Gübre Buzdolabınızda Saklı! En Nazlı Türler Bile Yıl Boyunca Çiçekli Kalıyor
Evde çiçek yetiştiriyorsanız, çiçeğinizin yıl boyu sağlıklı kalması ve bolca çiçek açması için doğru beslenmesi gerekir. Basit ve doğal bir yöntemle bunu sağlamanız mümkün. En nazlı türler bile çiçekli kalıyor…
Baybars Ergün
Süt, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve azot bakımından zengin olduğu için özellikle orkideler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle doğal (pastörize edilmemiş) süt tercih edilmelidir. İşte çiçekler için doğal gübre tarifi…
BUZDOLABINDA SAKLI DOĞAL GÜBRE
500 ml bekletilmiş çeşme suyu veya içme suyu
1 yemek kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı süt
Malzemeleri karıştırın ve orkidenizi bu karışımla sulayın. Saksıyı 15 dakika beklettikten sonra fazla suyu süzerek çiçeği yerine koyun. Bu işlemi 2 haftada bir tekrar edin.
YAPRAKLARI CAM GİBİ PARLATIYOR
Orkide yapraklarını daha parlak ve sağlıklı hale getirmek için 2 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı ılık su karışımıyla yaprakları silerek yeşil ve canlı görünmelerini sağlayabilirsiniz.