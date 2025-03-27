Çiçeklerinizin İhtiyacı Olan Doğal Gübre Buzdolabınızda Saklı! En Nazlı Türler Bile Yıl Boyunca Çiçekli Kalıyor

Evde çiçek yetiştiriyorsanız, çiçeğinizin yıl boyu sağlıklı kalması ve bolca çiçek açması için doğru beslenmesi gerekir. Basit ve doğal bir yöntemle bunu sağlamanız mümkün. En nazlı türler bile çiçekli kalıyor…

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Çiçeklerinizin İhtiyacı Olan Doğal Gübre Buzdolabınızda Saklı! En Nazlı Türler Bile Yıl Boyunca Çiçekli Kalıyor - Resim: 1

Süt, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve azot bakımından zengin olduğu için özellikle orkideler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle doğal (pastörize edilmemiş) süt tercih edilmelidir. İşte çiçekler için doğal gübre tarifi…

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Çiçeklerinizin İhtiyacı Olan Doğal Gübre Buzdolabınızda Saklı! En Nazlı Türler Bile Yıl Boyunca Çiçekli Kalıyor - Resim: 2

BUZDOLABINDA SAKLI DOĞAL GÜBRE

500 ml bekletilmiş çeşme suyu veya içme suyu

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı süt

Malzemeleri karıştırın ve orkidenizi bu karışımla sulayın. Saksıyı 15 dakika beklettikten sonra fazla suyu süzerek çiçeği yerine koyun. Bu işlemi 2 haftada bir tekrar edin.

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Çiçeklerinizin İhtiyacı Olan Doğal Gübre Buzdolabınızda Saklı! En Nazlı Türler Bile Yıl Boyunca Çiçekli Kalıyor - Resim: 3

YAPRAKLARI CAM GİBİ PARLATIYOR

Orkide yapraklarını daha parlak ve sağlıklı hale getirmek için 2 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı ılık su karışımıyla yaprakları silerek yeşil ve canlı görünmelerini sağlayabilirsiniz.

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