Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Her geçen gün artan suç oranlarıyla birlikte cezaevleri de dolup taştı. Yapılan son araştırmalarla birlikte cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye bakın suç oranında kaçıncı sırada...

Kaynak: Haber Merkezi

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Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Küresel suç oranlarındaki artış, dünya genelinde cezaevlerinin nüfusunda da önemli bir yükselişe neden oldu. Yapılan araştırmalara göre, dünyada cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülkeler belli oldu. En fazla mahkumu barındıran ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'yi diğer ülkeler takip ediyor. Bu durumun nedenleri arasında, ülkenin suç oranlarının yüksekliği, zorlayıcı ceza politikaları ve nüfusun büyüklüğü gibi faktörler yer alıyor.

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Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI

Türkiye de dünya genelinde yüksek mahkum sayısına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda artan suç oranları ve yapılan yeni düzenlemeler, hapishane nüfusunda önemli bir artışa neden oldu.

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Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

CEZAEVLERİNİN EN KALABALIK OLDUĞU ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri 1.767.200

Çin 1.690.000

Brezilya 839.672

Hindistan 573.220

Rusya 433.006

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Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 4

Türkiye 341.497

Endonezya 266.512

Tayland 262.319

Meksika 231.906

İran 189.000

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