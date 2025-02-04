Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Küresel suç oranlarındaki artış, dünya genelinde cezaevlerinin nüfusunda da önemli bir yükselişe neden oldu. Yapılan araştırmalara göre, dünyada cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülkeler belli oldu. En fazla mahkumu barındıran ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'yi diğer ülkeler takip ediyor. Bu durumun nedenleri arasında, ülkenin suç oranlarının yüksekliği, zorlayıcı ceza politikaları ve nüfusun büyüklüğü gibi faktörler yer alıyor.