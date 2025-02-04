Cezaevlerinin En Kalabalık Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Her geçen gün artan suç oranlarıyla birlikte cezaevleri de dolup taştı. Yapılan son araştırmalarla birlikte cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülkeler belli oldu. Türkiye bakın suç oranında kaçıncı sırada...
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel suç oranlarındaki artış, dünya genelinde cezaevlerinin nüfusunda da önemli bir yükselişe neden oldu. Yapılan araştırmalara göre, dünyada cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülkeler belli oldu. En fazla mahkumu barındıran ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD'yi diğer ülkeler takip ediyor. Bu durumun nedenleri arasında, ülkenin suç oranlarının yüksekliği, zorlayıcı ceza politikaları ve nüfusun büyüklüğü gibi faktörler yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI
Türkiye de dünya genelinde yüksek mahkum sayısına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda artan suç oranları ve yapılan yeni düzenlemeler, hapishane nüfusunda önemli bir artışa neden oldu.
CEZAEVLERİNİN EN KALABALIK OLDUĞU ÜLKELER
Amerika Birleşik Devletleri 1.767.200
Çin 1.690.000
Brezilya 839.672
Hindistan 573.220
Rusya 433.006
Türkiye 341.497
Endonezya 266.512
Tayland 262.319
Meksika 231.906
İran 189.000