Cevizleri Sütte veya Suda Bekletmenin Faydaları Nelerdir

CEVİZLERİ SÜTTE BEKLETMEK NE SAĞLAR?

Cevizleri sütte bekletmek de farklı faydalar sunabilir. Süt, kalsiyum, protein ve D vitamini açısından zengin olduğu için cevizlerle birlikte tüketildiğinde besin değerini artırır. Sütte bekletilen cevizler, daha yumuşak ve kremsi bir doku kazanır. Özellikle kemik sağlığını desteklemek veya uzun süre tok kalmak isteyenler için bu yöntem cazip olabilir. Süt ile birlikte ceviz tüketimi, enerji ihtiyacı yüksek olan sporcular ve yaşlılar için de besleyici bir seçenektir.

Bitki bazlı süt alternatifleri (badem, soya, yulaf sütü gibi) kullanarak laktoz intoleransı olanlar da bu yöntemi deneyebilir. Cevizler, buzdolabında 4-6 saat boyunca sütte bekletildiğinde lezzetini süt ile paylaşır ve sütün ceviz aroması ile zenginleşmesini sağlar.