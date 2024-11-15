Cevizi Sütte Bekletin Farkı Görün: Meğer Böyle Etkisi Varmış
Ceviz, sağlıklı yağlar, protein ve antioksidanlar açısından zengin, besleyici bir kuruyemiş. Ancak, cevizlerin besin değerini en üst düzeye çıkarmak için bazı yöntemler bulunuyor. Bunlardan biri de cevizleri ıslatmak. Peki, cevizleri suda mı yoksa sütte mi ıslatmak daha faydalı? İşte cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Cevizler, doğal olarak fitik asit içerir. Bu bileşik, vücudun mineralleri emmesini engelleyebilir. Islatma işlemi, fitik asitin bir kısmını nötralize ederek, cevizdeki besinlerin daha kolay emilmesini sağlar. Ayrıca, ıslatma işlemi cevizleri yumuşatarak sindirimi kolaylaştırır. Cevizleri 4-8 saat suda veya sütte bekletmek yeterlidir. Islatılan cevizleri buzdolabında hava geçirmez bir kapta 2-3 gün saklayabilirsiniz.
CEVİZİ SU DA MI YOKSA SÜTTE Mİ BEKLETMEK DAHA FAYDALI?
Su, cevizleri ıslatmanın en basit ve en yaygın yöntemidir. Suyla ıslatılan cevizler, doğal lezzetini korur ve sindirim sistemini yormaz. Özellikle kilo vermek isteyenler veya minimalist bir beslenme düzeni tercih edenler için suyla ıslatma idealdir.
Süt, cevizlere ek olarak kalsiyum, protein ve D vitamini gibi değerli besinler katar. Bu nedenle, kemik sağlığı, kas gelişimi ve genel sağlık için süt ile ıslatma tercih edilebilir. Ancak, laktoz intoleransı olan kişilerin bitkisel süt alternatiflerini kullanması önerilir.
Her iki yöntemin de kendine özgü faydaları bulunmaktadır. Su ile ıslatma daha basit ve doğal bir yöntemken, süt ile ıslatma besin değerini artırır.
ISLATILMIŞ CEVİZİN FAYDALARI NELER?
Fitik asit seviyesi düştüğü için sindirim kolaylaşır.
Vücut, cevizdeki mineralleri daha etkin bir şekilde emer.
Islatma işlemi, antioksidanların biyoyararlanımını artırır.
Cevizdeki sağlıklı yağlar ve proteinler, uzun süre tokluk sağlar.
Cevizdeki omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığı için önemlidir.