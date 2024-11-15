Cevizi Sütte Bekletin Farkı Görün: Meğer Böyle Etkisi Varmış

CEVİZİ SU DA MI YOKSA SÜTTE Mİ BEKLETMEK DAHA FAYDALI?

Su, cevizleri ıslatmanın en basit ve en yaygın yöntemidir. Suyla ıslatılan cevizler, doğal lezzetini korur ve sindirim sistemini yormaz. Özellikle kilo vermek isteyenler veya minimalist bir beslenme düzeni tercih edenler için suyla ıslatma idealdir.