Cevizden 10 Kat Daha Faydalı: Türkiye'de Yetişiyor Asya'da Kapış Kapış Satılıyor

Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler, tok tutma ve kalp sağlığını koruma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle yağlarının faydalı olması ve kilo yapmaması bu yemişlerin en önemli avantajları arasında. Türkiye’de bolca bulunan ve sağlığa pek çok yararı olan bu kuruyemişler, Asya pazarında büyük talep görüyor.

Uzmanlar, kuruyemiş tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Yüksek kalorili ve yağ bakımından zengin olan bu besinler, diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Ancak aşırı tüketildiğinde kilo alımına yol açabileceği konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Lezzetleriyle ön plana çıkan bu kuruyemişler, doğru miktarda tüketildiğinde sağlık açısından oldukça faydalı.