Ceviz, Fındık ya da Kaju Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Kuruyemiş Bakın Neymiş

Hem lezzeti hem de sağlıklı besin değerlerine sahip olması nedeniyle kuruyemişler, diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasındadır.



Buna karşın kuruyemişlerde bulunan yüksek kalori miktarı, düzenli tüketilmemesi halinde vücutta yağlanma ve aşırı kilo problemlerine neden olabilir. Türkiye'de özellikle akşam yemeklerinden sonra çay ve kahve eşliğinde tüketilen kuruyemiş çeşitlerinden hangisinin sağlığımız için en faydalı olduğunu hiç düşündünüz mü?



Hiçbir kuruyemişi tek başına zararlı olarak nitelemek mümkün değildir. Ancak kuruyemişler, uygulandıkları işlemler ya da tüketen kişinin özelliklerine göre sağlığımız için bir tehdit haline gelebilir. En sevilen kuruyemişlerden fındık, kavrularak tüketilmesi halinde bütün faydalı özelliklerini kaybetmesinin yanı sıra, kanserojen bir hale dönüşüyor.



İşte sağlığımız için en faydalı kuruyemişler...







