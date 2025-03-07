Çeşme Açıklarında 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmasında 14’ü çocuk olmak üzere toplamda 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 5 Mart günü saat 08.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu TCSG-902 ve KB-86, 14’ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmeler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: İHA