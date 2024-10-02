Cep Telefonunu Bu Şekilde Kullanan Yandı: DSÖ Açıkladı Beyin Kanseri Yapıyor

Danimarka Kanser Enstitüsü'nden Harbo Poulsen, “Cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü riskinin genel popülasyonda güçlü bir korelasyon göstermediğini” belirtti. Ancak, uzun süreli veya yoğun cep telefonu kullanımının nadir durumlarda küçük bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

DSÖ, daha önce 2011 yılında cep telefonlarının “muhtemelen kanserojen” olabileceği konusunda bir uyarıda bulunmuştu. Ancak, o zamandan bu yana yapılan araştırmalar cep telefonları ile kanser arasında kesin bir bağlantı olmadığını gösterdi.