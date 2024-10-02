Cep Telefonunu Bu Şekilde Kullanan Yandı: DSÖ Açıkladı Beyin Kanseri Yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonlarının beyin sağlığı üzerindeki etkileri hakkında uzun süredir devam eden tartışmalara dair önemli bir açıklama yaptı. Yapılan yeni araştırmaya göre, cep telefonlarının beyin kanseri riski üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadı. 1990'ların ortalarından bu yana cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla beyin kanseri vakalarının artmadığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda, cep telefonları ve kablosuz cihazların yaydığı radyo dalgalarının insan sağlığı üzerindeki etkileri sıkça araştırılıyor. DSÖ tarafından yürütülen incelemeler, cep telefonlarının beyin kanseri riskini artırmadığını ortaya koydu.
DSÖ'nün açıklamasında, cep telefonlarının yaydığı radyasyon seviyesinin insan DNA'sına zarar vermeyecek kadar düşük olduğu belirtildi. Bu çalışmanın amacı, cep telefonlarının yaygın kullanımının beyin kanseri riskini artırıp artırmadığını değerlendirmekti. Sonuçlar, 1990'lı yıllardan bu yana kullanılan cep telefonlarının, düşük seviyede radyasyon yaydığını ve DNA üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını gösterdi.
Araştırma, 1994-2022 yılları arasında gerçekleştirilen 63 farklı çalışmayı kapsayan geniş bir incelemeye dayanıyor. Çalışmaya Avustralya da dahil olmak üzere 10 farklı ülkeden bilim insanları katkıda bulundu.
Araştırmalar, cep telefonu kullanımının beyin tümörleri, hipofiz bezi, tükürük bezi kanseri ve lösemi gibi hastalıklarla bağlantısını inceledi. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda cep telefonları ile bu hastalıklar arasında güçlü bir ilişki bulunmadığı ortaya çıktı. Danimarka'da yapılan ve 358.000 cep telefonu abonesini kapsayan büyük bir çalışma da bu bulguları destekledi.
Danimarka Kanser Enstitüsü'nden Harbo Poulsen, “Cep telefonu kullanımı ile beyin tümörü riskinin genel popülasyonda güçlü bir korelasyon göstermediğini” belirtti. Ancak, uzun süreli veya yoğun cep telefonu kullanımının nadir durumlarda küçük bir etkiye sahip olabileceğini ifade etti.
DSÖ, daha önce 2011 yılında cep telefonlarının “muhtemelen kanserojen” olabileceği konusunda bir uyarıda bulunmuştu. Ancak, o zamandan bu yana yapılan araştırmalar cep telefonları ile kanser arasında kesin bir bağlantı olmadığını gösterdi.
2022 yılında yapılan çalışmalarda, daha yüksek frekans spektrumunda çalışan 5G ağları da incelendi. Araştırma yazarları, 5G ağları ile ilgili henüz önemli bir çalışma olmadığını, ancak radar gibi benzer yüksek frekanslarla yapılan çalışmalarda artan bir risk görülmediğini açıkladı.
Sonuç olarak, DSÖ uzmanları cep telefonu kullanıcılarının endişelenmemesi gerektiğini belirtti ve şu ana kadar elde edilen bulguların, cep telefonları ve beyin kanseri arasında doğrudan bir bağlantı göstermediğini vurguladı.