Cep Telefonlarındaki Bu 10 Uygulama Haberiniz Yokken Kartınızdan Para Çekiyor!

Dünyada akıllı telefon kullanıcıları iki ayrı gruba ayrılırken, IOS ve Android işletim sistemleri için uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.



Yapılan son açıklamada, Android işletim sistemine sahip cep telefonları için yeni bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtilirken, uygulama mağazasında yer alan birçok uygulamanın içerisine kredi ve banka kartı kullanımını olumsuz etkileyecek zararlı yazılımların bulunduğu anlaşıldı.



GİZLİCE KARTINIZDAN PARA ÇEKİYORLAR



Bu uygulamaların cep telefonlarının ön ve arka kameralarına erişim sağladığı, ses kaydı yapabildiği, telefondaki tüm dosyalara erişebildiği ve değiştirebilme yetkisine sahip olduğu öğrenilirken, en dikkat çeken uyarı ise banka ve kredi kartı sahiplerine geldi.



Google Play Store mağazasında yer alan birçok uygulamada, uygulama içi satın alma özelliği kullanılarak telefona kayıtlı banka ve kredi kartlarının usulsüz şekilde kullanılabildiği tespit edildi. Teknoloji uzmanları, bu uygulamaların telefonunuzdan bir an önce silinmesi gerektiğini belirterek, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: