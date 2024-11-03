Cep Telefonlarına Gelen Mesajlardaki 'B001' Kodunun Sırrı Ne?

MESAJDA "B" KODLARI

Kısa mesajların sonunda yer alan "B001" gibi kodlar, genellikle mesajın gönderildiği sistem veya platform hakkında bilgi sağlar. Bu kodlar, hangi kaynaktan veya uygulamadan mesajın gönderildiğini belirlemeye yarar. Örneğin, bir kampanya veya otomatik mesaj için kullanılan sistemin kimliğini gösterebilir.