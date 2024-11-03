Cep Telefonlarına Gelen Mesajlardaki 'B001' Kodunun Sırrı Ne?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen kodlar, B001'den B999'a kadar uzanıyor. Bu kodlar, kurumların gönderdiği SMS'lerin sonunda yer alıyor ve en çok kullanılan kod ise B001 olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Peki, bu kodlar ne anlama geliyor? BTK’nın başlattığı yeni hizmet kapsamında, kurumlardan gelen mesajların sonunda eklenen bu kodlar, SMS'in hangi kurumdan geldiğini doğrulamak ve güvenliği artırmak amacı taşıyor. Özellikle B001 kodunun anlamını merak edenler için detaylar...
MESAJDA "B" KODLARI
Kısa mesajların sonunda yer alan "B001" gibi kodlar, genellikle mesajın gönderildiği sistem veya platform hakkında bilgi sağlar. Bu kodlar, hangi kaynaktan veya uygulamadan mesajın gönderildiğini belirlemeye yarar. Örneğin, bir kampanya veya otomatik mesaj için kullanılan sistemin kimliğini gösterebilir.
BTK'nın uygulamaya koyduğu bu kod sistemi, spam mesajların önlenmesine yönelik bir güvenlik tedbiri olarak geliştirildi.