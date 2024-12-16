Cennete En Yakın Yer Olarak Biliniyor: Efsanesi Dilden Dile Yayılıyor! Duyan Oraya Koşuyor

Yeni Kaledonya'nın güneyinde yer alan Pines Adası, halk arasında 'Cennete en yakın yer' olarak adlandırılıyor. James Cook tarafından keşfedildiğinden beri gezginlerin ve macera tutkunlarının gözdesi. olan ada adını kıyılarına özgü sütunlu çam ağaçlarından alıyor.