Cennet Hurmasını Böyle Yiyince Faydası 20 Kat Artıyor: Uzmanlar Açıkladı

Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak bilinen ve kış aylarında tüketilen meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Bu parlak turuncu meyve, tatlı ve yumuşak dokusuyla kışın vazgeçilmezlerinden biri. Cennet hurmasının faydaları, doğru şekilde tüketildiğinde 20 katına kadar çıkabiliyor.

DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Bilimsel adı "Diospyros kaki" olan bu meyve, çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebiliyor. Olgunlaşma süreci meyvenin tadı ve dokusunda büyük rol oynar; tam olgunlaşmamış cennet hurmaları genellikle sert ve burukken, olgunlaştığında tatlı ve yumuşak hale gelir. A vitamini, C ve B vitaminleri ile protein açısından zengin olan cennet hurması, doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle kış aylarında düzenli tüketildiğinde, vücuttaki iltihabı temizlemeye yardımcı olabilir.

ANTİBİYOTİK İŞLEVİ GÖRÜYOR

Vücutta biriken iltihap, halsizlik ve yorgunluk gibi problemlere yol açarken, bu durumda genellikle antibiyotik kullanılır. Ancak cennet hurması, doğal bir antibiyotik işlevi görerek iltihapla savaşmaya destek olur. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise bu etkisi artar. Zengin probiyotik içeriği sayesinde yoğurt, sindirim sistemini destekleyerek cennet hurmasının faydalarını ikiye katlar.

YOĞURTLA BİRLİKTE YİYİNCE FAYDASI 20 KAT ARTIYOR

Cennet hurmasının sindirimi hızlandırıcı etkisi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp-damar sağlığını desteklemesi, onu beslenme rutinine eklemeyi değerli kılar. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine katkı sağlar. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlayarak özellikle diyet yapanlar için ideal bir seçenek haline gelir.

Kaynak: Haber Merkezi