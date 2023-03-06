Cemre toprağa düştü: Cemre nedir?

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen Cemre’nin sonuncusu bugün toprağa düştü.

Yılın ilk Cemre’si 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşerken, son olarak bugün toprağa düştü.

"Cemre düşmesi" bahar bayramı, nevruzun yaklaştığına işaret ediyor.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir.

Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

Kaynak: İHA