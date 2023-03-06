Cemre toprağa düştü: Cemre nedir?

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen Cemre’nin sonuncusu toprağa düştü. Cemre, halk arasında ise sıcaklığın artması olarak biliniyor.

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Cemre toprağa düştü: Cemre nedir?

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen Cemre’nin sonuncusu bugün toprağa düştü.

Yılın ilk Cemre’si 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşerken, son olarak bugün toprağa düştü.

"Cemre düşmesi" bahar bayramı, nevruzun yaklaştığına işaret ediyor.

Cemre toprağa düştü: Cemre nedir? - Resim : 1

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir.

Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

Kaynak: İHA

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