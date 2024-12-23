Çelik Tencerelerin Arkasındaki Küçük 18/10 Yazısı Meğer Bu Anlama Geliyormuş: Bakmadan Almayın

Tencere kapağı, yemeklerin lezzetini korumanın ve pişirme sürecini hızlandırmanın en önemli araçlarından biridir. Kapak, tencerenin iç sıcaklığını muhafaza ederek suyun buharlaşmasını önler. Bu sayede yemekler daha sulu ve lezzetli olur. Kapağın tencereye tam oturması ve ısıya dayanıklı bir malzemeden yapılmış olması önemlidir.