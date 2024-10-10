Cehennem Meyvesi Olarak Biliniyor: Kuran-ı Kerim’de Adı Geçiyor! Bir Tek Ölüme Çaresi Yok
Kuran-ı Kerim’de adı geçen e halk arasında da cehennem meyvesi olarak bilinen mucizevi meyvelerden narın faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim’de de belirtilen mucizevi meyvelerden biri olan nar, sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Özellikle nar kabuklarının kaynatılarak içilmesi, derman arayanlar için önemli bir alternatif sunuyor. İşte narın kabuğunun sağlığa olan faydalar
Nar, insan sağlığına pek çok fayda sağlayan bir meyve olarak öne çıkıyor. Ancak, çoğu zaman narın kabuğu meyve yenildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra atılıyor. Oysa son yıllarda Çin’de yapılan araştırmalar, nar kabuğunun meyve suyundan çok daha fazla değerli bileşik içerdiğini gösteriyor.
Nar kabuğu, içerdiği ellagik asit sayesinde başta meme kanseri olmak üzere birçok kanser türünün önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca, nar kabuğunun kötü huylu kolesterolü azaltma ve diyabet hastalarına fayda sağlama özellikleri de araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Kurutulmuş nar kabukları, sağlık açısından pek çok yarar sunan bir çay olarak tüketilebilir. Nar kabuğunun antioksidan, antimutajen ve antikanser özelliklere sahip olduğu da bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, bu kabuğun meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserleri üzerinde olumlu etkiler sağladığını ortaya koymaktadır.
Nar kabuğu çayı hazırlamak oldukça basittir. Öncelikle, kurutulmuş nar kabukları ufalanmalı ve 100 gram kaynamış suya 2 gram nar kabuğu eklenerek yaklaşık 10 dakika kaynatılmalıdır. Elde edilen su, her gün çay olarak tüketilebilir.