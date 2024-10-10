Cehennem Meyvesi Olarak Biliniyor: Kuran-ı Kerim’de Adı Geçiyor! Bir Tek Ölüme Çaresi Yok

Nar, insan sağlığına pek çok fayda sağlayan bir meyve olarak öne çıkıyor. Ancak, çoğu zaman narın kabuğu meyve yenildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra atılıyor. Oysa son yıllarda Çin’de yapılan araştırmalar, nar kabuğunun meyve suyundan çok daha fazla değerli bileşik içerdiğini gösteriyor.