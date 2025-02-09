Çayın Acısını Alan Pratik Yöntem: Çaydanlığa 1 Adet Ekleyin

KABUK TARÇINLA DOĞAL AROMA

Çayın acılığını almanın en etkili doğal yöntemlerinden biri, çaydanlığa bir adet kabuk tarçın eklemek. Tarçın, çayın acılığını yumuşatırken hoş bir aroma katıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Bu yöntemle çayınız hem daha lezzetli hem de sağlıklı bir hale geliyor.