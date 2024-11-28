Çayı Şekersiz İçmenin Zararları Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Doğruladı
Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri. Pek çok kişi, sağlığını düşünerek çayı şekersiz tüketmeyi tercih ediyor ancak son yapılan araştırmalar, şekersiz çayın da bazı sağlık riskleri taşıdığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllardır çayın şekerli tüketiminin sağlığa zararlı olduğu vurgulanıyor. Ancak, şekersiz çayın da bazı olumsuz etkileri olduğu ortaya çıktı. Özellikle şekersiz çayın göz sağlığı üzerindeki etkileri dikkat çekti.
Yapılan araştırmalar, şekersiz ve demli çay tüketen kişilerde göz tansiyonu riskini artırdığını gösteriyor. Çayın acı tadını hafifletmek için eklenen şeker, aslında çaydaki bazı faydalı bileşenlerin daha hızlı emilmesini sağlıyor. Şekersiz çayda ise bu emilim daha yavaş gerçekleşiyor.
Çayda bulunan kateşinler, güçlü antioksidan özelliğiyle biliniyor. Ancak, şekersiz çayda bu maddelerin vücut tarafından emilimi daha yavaş oluyor. Şekersiz ve demli çayın acı tadı, göz tansiyonu riskini artırabiliyor. Ayrıca şekerli çay, çaydaki antioksidanların daha hızlı emilmesini sağlayarak, yaşlanma sürecini yavaşlatma, grip virüsünü engelleme ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi faydalar sağlıyor.
Şekersiz çayın sağlığa faydalı olduğu düşüncesi, tamamen doğru değil. Her iki durumda da farklı riskler bulunuyor. Bu durumda, orta yolu bulmak önemli. Çayı çok sıcak içmekten kaçınmak, şeker yerine tatlandırıcı kullanmak veya bitki çaylarını tercih etmek daha sağlıklı seçenekler olabilir.