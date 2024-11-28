Çayı Şekersiz İçmenin Zararları Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Doğruladı

Çayda bulunan kateşinler, güçlü antioksidan özelliğiyle biliniyor. Ancak, şekersiz çayda bu maddelerin vücut tarafından emilimi daha yavaş oluyor. Şekersiz ve demli çayın acı tadı, göz tansiyonu riskini artırabiliyor. Ayrıca şekerli çay, çaydaki antioksidanların daha hızlı emilmesini sağlayarak, yaşlanma sürecini yavaşlatma, grip virüsünü engelleme ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi faydalar sağlıyor.