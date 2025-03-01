Çaya Şeker Yerine Tereyağı Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Etkisi İnanılmaz
Prof. Dr. Canan Karatay, çay tiryakilerini şaşırtacak bir öneride bulundu. Moğollar ve Kırgızların yıllardır tereyağlı çay tükettiğini belirten Karatay, çaya şeker yerine doğal tereyağı eklemenin sağlığa faydalarını anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı beslenme konusundaki cesur açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez çay tiryakilerini şaşırtacak bir öneriyle gündeme geldi. Şekerin zararlarına sık sık dikkat çeken Karatay, çaya şeker yerine doğal tereyağı eklemenin sağlığa faydalarını anlattı. Moğollar ve Kırgızların yıllardır tereyağlı çay tükettiğini belirten Karatay “Şeker yerine çayınıza bir kaşık doğal tereyağı ekleyin. Hem sağlığınız korunsun hem de enerji dolu olun.” diyerek, alışılmışın dışında bir beslenme önerisi sundu.
ÇAYA TEREYAĞI KOYMAK BAKIN NE İŞE YARIYOR
Karatay, özellikle paketli şekerlerin ve yapay tatlandırıcıların sağlığa zararlarını hatırlatarak, tereyağının doğal ve faydalı bir alternatif olabileceğini belirtti. Çaya tereyağı eklemenin, hem lezzet hem de sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu ifade eden Karatay, bu alışkanlığın hayat kalitesini artırabileceğini söyledi.
TEREYAĞLI ÇAYIN BİLİNMEYEN FAYDALARI
Ciltteki kuruluk ve çatlakların giderilmesine yardımcı olur, cilde doğal bir parlaklık kazandırır.
Vücudun direncini artırarak, mevsimsel hastalıklara karşı koruma sağlar.
İçerdiği sağlıklı yağlar ve besinlerle kas gelişimini destekleDamar tıkanıklığını önleyerek kalp ve dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir.
Kan şekerini yavaşça yükseltir, böylece ani şeker düşüşlerinin önüne geçer ve gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.
Açlık hissini geciktirir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.
Kabızlık sorununa karşı doğal ve etkili bir çözüm sunar.