Çaya Şeker Yerine Tereyağı Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Etkisi İnanılmaz

Sağlıklı beslenme konusundaki cesur açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez çay tiryakilerini şaşırtacak bir öneriyle gündeme geldi. Şekerin zararlarına sık sık dikkat çeken Karatay, çaya şeker yerine doğal tereyağı eklemenin sağlığa faydalarını anlattı. Moğollar ve Kırgızların yıllardır tereyağlı çay tükettiğini belirten Karatay “Şeker yerine çayınıza bir kaşık doğal tereyağı ekleyin. Hem sağlığınız korunsun hem de enerji dolu olun.” diyerek, alışılmışın dışında bir beslenme önerisi sundu.