Çaya Bal Katmadan Önce 2 Kez Düşünün

EFSANENİN KÖKENİ AYURVEDA’YA DAYANIYOR

Balın 40 derecenin üzerinde ısıtıldığında toksik hale geldiği iddiası, büyük ölçüde Ayurveda öğretilerinden kaynaklanıyor. Ancak bu görüş, bilimsel olarak tam anlamıyla desteklenmiş değil. Hindistan’da 2010 yılında yapılan bir çalışma, balın ısıtılması sırasında oksimetilfurfural (OMF) adı verilen bir maddenin oluştuğunu gösterdi.

YÜKSEK ISIDA KANSEROJEN ETKİSİ OLABİLİR

OMF, yüksek konsantrasyonlarda kanserojen etkiye sahip olabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir: Balda oluşan OMF miktarı insan sağlığını tehdit edecek seviyede değildir. Dahası, şekerlemeler, reçeller ve konserveler gibi birçok işlenmiş gıda, baldan çok daha fazla OMF içerir.