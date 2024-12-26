Çaya Bal Katmadan Önce 2 Kez Düşünün
Balın ısıtılmasıyla ilgili sağlık iddiaları uzun yıllardır tartışılıyor. Peki ısıtılan bal zararlı mı yoksa faydalı mı?
Kaynak: Haber Merkezi
Balın ısıtıldığında sadece faydalı özelliklerini kaybetmekle kalmayıp toksik maddeler ürettiği yönünde yaygın bir görüş bulunuyor. Peki bu durum ne kadar doğru? İşte bilimsel yanıtları…
SICAK ÇAYA BAL EKLEMEK DOĞRU MU?
Balın sıcak çaya eklenmesinin zehirlenmeye yol açabileceği iddiası, büyük ölçüde yanlış bir bilgiye dayanıyor. Bal, sıcak bir içecekle karıştığında toksik hale gelmez ve kanserojen bir maddeye dönüşmez. Bu nedenle, sıcak çayınıza bal eklemek konusunda endişelenmenize gerek yok.
EFSANENİN KÖKENİ AYURVEDA’YA DAYANIYOR
Balın 40 derecenin üzerinde ısıtıldığında toksik hale geldiği iddiası, büyük ölçüde Ayurveda öğretilerinden kaynaklanıyor. Ancak bu görüş, bilimsel olarak tam anlamıyla desteklenmiş değil. Hindistan’da 2010 yılında yapılan bir çalışma, balın ısıtılması sırasında oksimetilfurfural (OMF) adı verilen bir maddenin oluştuğunu gösterdi.
YÜKSEK ISIDA KANSEROJEN ETKİSİ OLABİLİR
OMF, yüksek konsantrasyonlarda kanserojen etkiye sahip olabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir: Balda oluşan OMF miktarı insan sağlığını tehdit edecek seviyede değildir. Dahası, şekerlemeler, reçeller ve konserveler gibi birçok işlenmiş gıda, baldan çok daha fazla OMF içerir.
BALI ISITMAK BESİN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?
Balın ısıtılması sırasında bazı antioksidan bileşikler ve enzimler zarar görebilir. Ancak bu, balın tüm faydalı özelliklerini kaybettiği anlamına gelmez. Isıya dirençli antimikrobiyal ve antiinflamatuar bileşikler, balın faydalı özelliklerini korumasını sağlar.
SICAK BAL TÜKETİLMELİ Mİ?
Balın sıcak bir içecekle birleştiğinde zararlı hale geleceği fikri bir efsaneden ibarettir. Sıcak çayınıza bal eklemek hem lezzet katar hem de bağışıklık sisteminize destek olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi doğal ve katkısız bal kullanmaya özen göstermek önemlidir.