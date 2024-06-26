Çay ve kahve lekesini halıdan silgi gibi silip atıyor: Geçmeyecek diye sakın karalar bağlamayın. Çay ve kahve lekesi nasıl çıkar?

Bembeyaz halıların üzerine ansızın dökülen çay ve kahveler hemen herkesin korkulu rüyalarından bir tanesi olurken, bu inatçı lekeleri saniyeler içerisinde temizlemenin pratik ve etkili yolu bulundu.

Çay ve kahve lekeleri esasında sahiden de zorlayıcı leke grubuna girmektedir. Direkt olarak dökülen yere nüfuz eden bu lekeler yüzeyde inatçı şekilde tutunmaktadır.

Ancak her lekede olduğu gibi çay ve kahve lekelerini de kısa sürede temizlemenin pratik yolları bulunmaktadır.

İşte çay ve kahve lekelerini saniyeler içerisinde temizlemenin o pratik yolu...