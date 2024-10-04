Çay Tiryakileri Havalara Uçacak: Yeni Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı

ARAŞTIRMA HER GÜN 3 FİNCAN İÇİLMESİNİ ÖNERİYOR

“The Lancet” dergisinde yayımlanan bu araştırmaya göre, her gün üç fincan çay ya da 6-8 gram arası çay yaprağı tüketmek, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için yeterli olabiliyor. Çayın bu etkisi, sadece bedeni korumakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmaya da olumlu bir katkı sağlıyor.

Sonuçlar, çayın, antioksidan zengin içeriğiyle biyolojik yaşı geride bırakmada etkili bir içecek olduğunu kanıtlıyor.