Çay Tiryakileri Buraya! Böyle Tüketilince Göbek ve Bel Bölgesindeki Yağları Eritip Bitiriyor
Gün boyu tüketebilen çay, bu şekilde içildiğinde vücuttaki yağları da önemli ölçüde azaltıyor. Nasıl mı? İşte asırlık tarif...
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel yöntemlerin başında gelen bu doğal çay tarifi, lezzetiyle damakları şenlendirirken, metabolizmayı hızlandırarak kilo alımını önlemeye yardımcı oluyor.
Kilo vermek ve özellikle bölgesel yağlardan kurtulmak için farklı birçok yöntem bulunuyor. Diyet programları, düzenli egzersizler ve çeşitli takviyeler bu yöntemler arasında sayılabilir. Ancak yüzyıllardır kullanılan doğal tarifler de en az modern yöntemler kadar etki ediyor. İşte, göbek yağlarıyla savaşan baharatlı çay tarifi…
YAĞ YAKICI ÇAY TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
½ çay kaşığı toz zencefil
½ çay kaşığı tarçın
¼ limon
1 su bardağı sıcak su
HAZIRLIK VE TÜKETİM TALİMATLARI
Malzemeleri Hazırlayın:
Limonun suyunu sıkarak bir fincana alın. Üzerine zencefil ve tarçını ekleyin.
Çayı Demleyin:
Kaynattığınız sıcak suyu malzemelerin üzerine dökün ve karışımın 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.
BU SAATLER ARALIĞINDA TÜKETMEK ÖNEMLİ
Çayınızı sabah kahvaltısından önce, öğün aralarında veya gece yatmadan bir saat önce tüketebilirsiniz. Düzenli tüketimle bu doğal karışım, metabolizmanızı destekleyerek yağ yakımını hızlandıracaktır.
NEDEN BU ÇAYI TÜKETMELİSİNİZ?
Zencefil: Sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır.
Tarçın: Kan şekeri seviyesini dengeler ve iştah kontrolüne yardımcı olur.
Limon: Vücudu arındırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.