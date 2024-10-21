Çay İçerken Sadece 1 Kaşık Ekleyin: Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor

Çay, serbest radikalleri temizleyerek vücutta oksidasyonu ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Uzmanlar, çaya limon suyu eklemenin çayın antioksidan aktivitesini artırabileceği belirtiliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, limon suyu eklemenin ve çayın soğutulmasının antioksidan etkisini artırdığını ortaya koydu. Çayı limonlu içenler, lezzetinin de önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti.

Önceki çalışmalar, yeşil ve siyah çaya limon suyu (C vitamini olarak bilinen askorbik asit) eklemenin de faydalı olduğunu gösterdi. Limonun çaydaki kateşinleri daha kararlı hale getirerek vücut tarafından emilimini artırdığı açıklanıyor. Wellness Intelligence kurucusu Patricia Bannan, limonun çayın antioksidanları için doğal bir koruyucu görevi gördüğünü vurguladı.

SİNDİRİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

George Mason Üniversitesi'nde gıda bilimcisi ve profesör olan Taylor Wallace, kateşinlerin asidik olmayan ortamlarda kararsız olduğunu belirtiyor. C vitamini ve narenciye suları, kateşinlerin bozulmasını önleyerek bu bileşikleri korumada önemli bir rol oynuyor. Limon suyu eklemek, bu faydalı bileşiklerin korunmasına yardımcı olurken, diyetinize ek C vitamini sağlıyor.

LİMON ÇAYA NASIL EKLENMELİ? İŞTE O YÖNTEMLER

Uzmanlar, çayın faydalarını artırmak için limon suyu eklerken bazı ipuçlarına dikkat edilmesini öneriyor:

Taze Limon Suyu Kullanın: En yüksek C vitamini seviyesini sağlamak için taze limon suyu tercih edin.

Çayın Sıcaklığına Dikkat Edin: Limonun antioksidan ve C vitamini içeriğini korumak için çayın sıcaklığını 71°C’nin altında tutun.

Çay Soğuduktan Sonra Limon Ekleyin: Limon suyunun antioksidan özelliklerinin en iyi şekilde korunabilmesi için çay soğuduktan sonra eklemek faydalı olacaktır.

ÇAYA SÜT EKLEMEKTEN KAÇININ

Ayrıca, uzmanlar çaya süt eklemekten kaçınılmasını tavsiye ediyor, çünkü süt ürünleri çayın antioksidan kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bardaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için limon eklemeyi tercih edin.

Sonuç olarak, çayın sağlık yararlarını artırmak için limon suyu mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu ikili, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek olarak rahatlıkla tüketilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi