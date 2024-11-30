Çay İçerken Aman Dikkat: 3 Dakikadan Fazlasının Büyük Zararı Var

15-20 DAKİKA İÇERİSİNDE TÜKETİLMELİ

Karaciğer Üzerindeki Etkisi: Karaciğer, bu zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmaya çalışırken aşırı yük altına girer ve toksinlerin birikmesi riskini taşır.

Bu nedenle, demlenen çay en geç 15-20 dakika içinde tüketilmelidir. Maksimum bekleme süresi ise 2 saat olmalıdır.

AYNI ÇAY YAPRAKLARI YENİDEN DEMLENEBİLİR Mİ?

Bayat çayın tüketilmemesi gerektiği açık olsa da aynı çay yapraklarının birden fazla kez demlenmesi mümkündür. Ancak bu durum, çay türüne ve işleme yöntemine bağlıdır.

Siyah Çay: Yeniden demleme süresi oldukça sınırlıdır. İdeal olarak, çay yaprakları yalnızca iki kez kullanılabilir.

Yeşil, Beyaz ve Kırmızı Çaylar: Daha az veya hiç fermantasyon işlemine tabi tutulmayan bu çaylar, daha fazla faydalı madde içerir ve 3-4 kez demlenebilir.