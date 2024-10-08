Çatı Katına Atılan Bu Halılara Antikacılar Servet Ödüyor: Kimse Değerini Bilmiyor Ama Tam Gizli Hazine

Antika halıların yaşının belirlenmesi, koleksiyoncular, sanat tarihçileri ve antikacılar arasında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Antika olarak kabul edilebilmesi için belirli bir yaş sınırı bulunmasına rağmen, bu konuda genel bir uzlaşma sağlanmış değil.

SERVET DEĞERİNE SATILIYOR

1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'de oldukça popüler olan halı takımları, günümüzde antika niteliği kazandı. Evlerin köşelerine kaldırılan ve unutulmaya yüz tutmuş bu halılar, günümüzde altın fiyatlarını bile geride bırakacak bir değere sahip.

Geçmişte sıkça kullanılan birçok ürün, günümüz modasına göre demode görünse de, o yıllarda evlerin baş köşelerinde yer alan bu halılar, şimdi koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. 70'li ve 80'li yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yaygın olan bu nostaljik el yapımı halılar, antikacılarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

DAHA KISA SÜREDE ANTİKA STATÜSÜNE KAVUŞABİLİR

Antika terimi, bir nesnenin belli bir yaşa ulaştığında kullanılmaya başlanır ve bu durum antika halılar için de geçerlidir. Ancak, antika halılar için kesin bir yaş sınırı belirlemek zordur. Genel bir kural olarak, bir halının antika olarak kabul edilebilmesi için en az 100 yıl geçmiş olması beklenir. Ancak bazı halılar daha kısa bir süre içinde üretilmiş olsa bile antika statüsüne sahip olabiliyor.

İşte antikacıların yeni gözbebeği olan o halıların fiyatı...

Kaynak: Haber Merkezi