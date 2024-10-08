Çatı Katına Atılan Bu Halılara Antikacılar Servet Ödüyor: Kimse Değerini Bilmiyor Ama Tam Gizli Hazine

Bir zamanlar hemen her evde yer alan eski halılar, antikacılar ve koleksiyoncular tarafından yeniden değer kazanmaya başladı. Değersiz olarak nitelendirilen bu halılar, antikacılar için büyük bir servet kaynağı haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Çatı Katına Atılan Bu Halılara Antikacılar Servet Ödüyor: Kimse Değerini Bilmiyor Ama Tam Gizli Hazine - Resim: 1

Antika halıların yaşının belirlenmesi, koleksiyoncular, sanat tarihçileri ve antikacılar arasında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Antika olarak kabul edilebilmesi için belirli bir yaş sınırı bulunmasına rağmen, bu konuda genel bir uzlaşma sağlanmış değil.

SERVET DEĞERİNE SATILIYOR

1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'de oldukça popüler olan halı takımları, günümüzde antika niteliği kazandı. Evlerin köşelerine kaldırılan ve unutulmaya yüz tutmuş bu halılar, günümüzde altın fiyatlarını bile geride bırakacak bir değere sahip.

Geçmişte sıkça kullanılan birçok ürün, günümüz modasına göre demode görünse de, o yıllarda evlerin baş köşelerinde yer alan bu halılar, şimdi koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. 70'li ve 80'li yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yaygın olan bu nostaljik el yapımı halılar, antikacılarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

DAHA KISA SÜREDE ANTİKA STATÜSÜNE KAVUŞABİLİR

Antika terimi, bir nesnenin belli bir yaşa ulaştığında kullanılmaya başlanır ve bu durum antika halılar için de geçerlidir. Ancak, antika halılar için kesin bir yaş sınırı belirlemek zordur. Genel bir kural olarak, bir halının antika olarak kabul edilebilmesi için en az 100 yıl geçmiş olması beklenir. Ancak bazı halılar daha kısa bir süre içinde üretilmiş olsa bile antika statüsüne sahip olabiliyor.

İşte antikacıların yeni gözbebeği olan o halıların fiyatı...

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sinop'ta Çeltik Hasadı Başladı Sinop'ta Çeltik Hasadı Başladı
Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor
Yılların Uzmanı Açıkladı! Bu İki Çorba Kelle Paçadan Daha Sağlıklı Yılların Uzmanı Açıkladı! Bu İki Çorba Kelle Paçadan Daha Sağlıklı
35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın 35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın
Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Meğer Felç Riskini 2 Katına Çıkarıyormuş Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı
Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor! Anında Geri Gönderiyorlar Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor! Anında Geri Gönderiyorlar
Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Belli Oldu: İlk Sıradaki İle Çok Şaşıracaksınız Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Belli Oldu: İlk Sıradaki İle Çok Şaşıracaksınız
Pırasayı Sakın Böyle Yemeyin: Vücuttaki Kalsiyumu Anında Sıfırlıyor Pırasayı Sakın Böyle Yemeyin: Vücuttaki Kalsiyumu Anında Sıfırlıyor
Psikologlara Ortaya Çıkardı: İşte Bir İnsanın Sizden Hoşlanmadığını Gösteren 4 Davranış Psikologlara Ortaya Çıkardı: İşte Bir İnsanın Sizden Hoşlanmadığını Gösteren 4 Davranış
Araçların Ön Camındaki Küçük Siyah Noktaların Sırrı Çözüldü: Herkes Desen Sanıyordu Araçların Ön Camındaki Küçük Siyah Noktaların Sırrı Çözüldü: Herkes Desen Sanıyordu
Bu Numaraları Hemen Engelleyin! Bu Numaraları Hemen Engelleyin!
T.C Kimlik Numarasını Bu Şekilde Ezbere Bilenler Dikkat: Kişiliğiniz Ortaya Çıktı T.C Kimlik Numarasını Bu Şekilde Ezbere Bilenler Dikkat: Kişiliğiniz Ortaya Çıktı