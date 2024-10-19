Çankırı'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu

Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesi alevlere teslim oldu.

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Çankırı'da Apartman Dairesi Alevlere Teslim Oldu

Çankırı’da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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