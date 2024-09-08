Canan Karatay'ın Doğal Şifa Kaynağı Gizli Reçetesi: Evde Yapımı Çok Basit

Prof. Dr. Canan Karatay, binlerce yıldır doğal bir ilaç olarak kullanılan elma sirkesinin önemine değindi. Karatay'ın bu önerisi, Arizona Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla da desteklendi. Araştırmaya fazla kilolu ancak sağlıklı 28 kişi katıldı ve iki gruba ayrıldı. İlk grup her gün 2 yemek kaşığı sirke tüketirken, ikinci grup ise düşük miktarda sirke içeren takviye hapları aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, sıvı sirke tüketen katılımcıların B3 vitamini seviyelerinde %86 oranında bir artış kaydedildi. Diyetisyen Haley Barrong da sirke tüketiminin sadece fiziksel değil, psikolojik sağlık üzerinde de olumlu etkiler yarattığını belirtti. Barrong'un yayımladığı bir makalede, dört ay boyunca düzenli olarak sirke tüketen kişilerin depresyon belirtilerinde %42'lik bir düşüş gözlemlendiği belirtildi. Buna karşın, sirke hapı alan kişilerde bu oranın sadece %18 seviyesinde kaldığı açıklandı.

Karatay, sirkenin sadece sağlık için değil, evdeki negatif enerjiyi dağıtmak için de etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Evde huzursuz bir ortam varsa, bir su bardağı ya da çay bardağı kadar elma veya üzüm sirkesini bir tencereye koyup kaynatmayı önerdi. Kaynayan sirkenin buharı evin atmosferine nüfuz ederek, olumsuz enerjiyi dağıtacak ve daha huzurlu bir ortam yaratacaktır.

Karatay’ın bu basit ama etkili yöntemleri, doğal ve sağlıklı yaşam arayışında olanlar için pratik bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem