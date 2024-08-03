Canan Karatay Uyardı: Ekmeği Kesenlerin Tüketmesi Gereken Tek Besin

Beslenme üzerine yaptığı açıklamalar ve kendine has diyet listeleri ile gündemden düşmeyen İç Hastalıkları uzmanı Canan Karatay, ekmek tüketmeyi bırakanlara önemli bir tavsiyede bulundu. Karatay, ekmeğin sağlayacağı tokluk hissinin eksikliğini kapatmak ve bol vitamin takviyesi sağlamak için bu besinden bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay Uyardı: Ekmeği Kesenlerin Tüketmesi Gereken Tek Besin - Resim: 1

Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam üzerine yaptığı açıklamalar yine büyük ilgi gördü. Son olarak ekmek hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karatay, ekmeğin sağlık açısından son derece zararlı olduğunu savunarak, onun yerine ne tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Karatay'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Bir kesim öneriyi desteklerken, diğer kesim ise tavsiyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Karatay, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğuna vurgu yaparak, ekmek yerine her gün iki tam Maraş cevizi tüketilmesini tavsiye etti. Ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuruyemişlerin sağlıklı yağlar içerdiğini belirten Karatay, bu yağların insülin seviyelerini ani şekilde yükseltmediğini ve böylece açlık krizlerini önlediğini belirtti.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Nasıl Oturduğunuz Karakter Yapınızı Açığa Çıkarıyor Nasıl Oturduğunuz Karakter Yapınızı Açığa Çıkarıyor
Çöpe Attığınız Her Güne Pişman Olacaksınız! Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı Çöpe Attığınız Her Güne Pişman Olacaksınız! Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı
Hangi Gıdaların Küflü Kısımlarını Kesip Yemek Sağlığa Zararlıdır? Hangi Gıdaların Küflü Kısımlarını Kesip Yemek Sağlığa Zararlıdır?
Toplu Ulaşıma Zam Geldi. Öğrenci Abonman 750 TL Oldu Zam Geldi! Öğrenci Abonman 750 TL Oldu
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı! 60 Kilosundan 1 Litre Yağ Çıkıyor: Tarlada 600 TL Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı! Tarlada 600 TL
Meteoroloji Uzmanından Kritik Uyarı! Tarih Verildi… İstanbul’a Kar Geliyor! Tarih Verildi… İstanbul’a Kar Geliyor!
Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz
Dünyayı Gezip Onlarca İnsanla Flörtleşen Gezgin Kadın "En İlginci Türkiye'deydi Çünkü..." Dünyayı Gezip Onlarca İnsanla Flörtleşen Gezgin Kadın "En İlginci Türkiye'deydi Çünkü..."
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
Yan Masanın İkramını Kabul Etmeyen Kadınlar Meyhanede Dehşeti Yaşadı Yan Masanın İkramını Reddeden Kadınlar Dehşeti Yaşadı
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...