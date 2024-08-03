Canan Karatay Uyardı: Ekmeği Kesenlerin Tüketmesi Gereken Tek Besin

Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam üzerine yaptığı açıklamalar yine büyük ilgi gördü. Son olarak ekmek hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karatay, ekmeğin sağlık açısından son derece zararlı olduğunu savunarak, onun yerine ne tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Karatay'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Bir kesim öneriyi desteklerken, diğer kesim ise tavsiyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Karatay, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğuna vurgu yaparak, ekmek yerine her gün iki tam Maraş cevizi tüketilmesini tavsiye etti. Ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuruyemişlerin sağlıklı yağlar içerdiğini belirten Karatay, bu yağların insülin seviyelerini ani şekilde yükseltmediğini ve böylece açlık krizlerini önlediğini belirtti.