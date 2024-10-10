Canan Karatay Tehlikeye Dikkat Çekti! Uzak Durulması Gereken Gıdayı Açıkladı

Yaptığı uyarılarla dikkat çeken Canan Karatay bir tehlikeye karşı daha uyardı.

Prof. Dr. Canan Karatay herkesin mutfağında bulunan beyaz şekerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu ve şeker tüketimine karşı dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Şekerin zararlarıyla ilgili araştırmalar devam ederken Canan Karatay bir kez daha beyaz tehlikeye dikkat çekti.

ŞEKERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE

Gündeme pek çok kez önerdiği gıdalarla damga vuran Karatay, o gıdalara bir yenisini daha ekledi. Tüketildiği anda vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.