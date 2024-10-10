Canan Karatay Tehlikeye Dikkat Çekti! Uzak Durulması Gereken Gıdayı Açıkladı
Canan Karatay'dan herkesi ilgilendiren önemli uyarı. Uzak durulması gereken gıdayı açıkladı.
Yaptığı uyarılarla dikkat çeken Canan Karatay bir tehlikeye karşı daha uyardı.
Prof. Dr. Canan Karatay herkesin mutfağında bulunan beyaz şekerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu ve şeker tüketimine karşı dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Şekerin zararlarıyla ilgili araştırmalar devam ederken Canan Karatay bir kez daha beyaz tehlikeye dikkat çekti.
ŞEKERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
Gündeme pek çok kez önerdiği gıdalarla damga vuran Karatay, o gıdalara bir yenisini daha ekledi. Tüketildiği anda vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Prof Dr. Canan Karatay, beyaz şekerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.
ŞEKERİN 10 ZARARI
1. Obezite: Aşırı şeker tüketimi, vücutta yağ depolanmasına sebep olabilir ve obezite riskini artırabilir.
2. Diyabet: Şeker tüketiminin artmasıyla birlikte insülin direnci gelişebilir ve tip 2 diyabet riski artabilir.
3. Kardiyovasküler Hastalıklar: Aşırı şeker tüketimi, kalp hastalıkları riskini artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir.
4. Karaciğer Yağlanması: Fazla şekerin karaciğerde yağlanmaya neden olabileceği bilinmektedir.
5. Diş Çürükleri: Şeker, dişlerde çürümeye sebep olabilir ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.
6. Bağışıklık Sistemi Zayıflaması: Aşırı şeker tüketimi, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına neden olabilir.
7. Metabolik Sendrom: Şeker tüketiminin artmasıyla birlikte metabolik sendrom riski de artabilir.
8. Beyin Sağlığı: Aşırı şeker tüketimi, bilişsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabilir.
9. Ruhsal Durum: Şekerin kan şekerini hızla yükseltip düşürmesi, ruh halinin dalgalanmasına sebep olabilir ve depresyon riskini artırabilir.
10. Bağırsak Sağlığı: Aşırı şeker tüketimi, bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir ve sindirim sorunlarına neden olabilir.