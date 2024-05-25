Canan Karatay favori sabununu açıkladı: Cildi derinlemesine temizliyor ve neme doyuruyor. Meğer en şifalı doğal sabun buymuş

Doğal yöntemler her alanda olduğu gibi kozmetik alanda da mutlaka uygulanması gereken yöntemler arasında. Doğal cilt bakım ürünleri, cilt üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Aynı zamanda bu ürünler doğal yoldan çeşitli cilt sorunlarını giderir.

Doğallığın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, cildin yağ dengesini koruyan ve cildi nemlendiren bu doğal sabunu üstüne basa basa öneriyor.

Aklınıza gelebilecek tüm cilt problemlerini bir çırpıda yok edecek bu doğal sabun, en kısa süre içerisinde cildinizde mucizevi etkiler sağlayacak.

İşte Karatay'ın önerdiği o sabun...