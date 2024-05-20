Canan Karatay antioksidan deposu kahvenin sırrını verdi: Her sabah 1 fincan mutlaka için. Faydasını öğrenen mutfağa koşacak

Canan Karatay'dan bir bomba açıklama daha geldi. Her sabah 1 fincan mutlaka içilmesi gerektiğini söyledi. İşte insan sağlığına son derece faydalı gelen o mucizevi formül...

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Canan Karatay antioksidan deposu kahvenin sırrını verdi: Her sabah 1 fincan mutlaka için. Faydasını öğrenen mutfağa koşacak - Resim: 1

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam içerisinde olabilmek için insan sağlığına faydalı gelen gıdaların ve hatta içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi son derece önemlidir.

Ezber bozan açıklamalarıyla dönem dönem gündeme gelen Canan Karatay'dan bir sağlık deposu formülü daha geldi.

Sabahları her gün 1 fincan tüketilmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Karatay, bu içeceğin büyük bir antioksidan deposu olduğunu da belirtti.

İşte her sabah tüketilmesi gereken o içecek...

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