Canan Karatay 'Anne Sütüyle Eş Değer' Diyerek Önerdi: Vücudu Çelik Gibi Yapıyor
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı 'Zeytinli Sohbetler' etkinliğinde zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki faydalarını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay, zeytinyağını "sıvı altın" olarak nitelendirdi ve zeytinyağının bileşenlerinin anne sütüyle eşdeğer olduğunu ifade etti. Karatay, herkesin günlük olarak 30-40 zeytin tüketmesinin sağlık açısından faydalı olacağını belirtti.
SİNİR SİSTEMİNDEN KALP SAĞLIĞINA KADAR FAYDASI VAR
Prof. Karatay’a göre, zeytinyağı sinir sistemi hastalıklarından kalp sağlığına kadar birçok alanda destekleyici etki sunuyor. Zeytinyağında bulunan doğal bileşenlerin, anne sütündeki hayati besinlerle benzer özellikler taşıdığını ifade eden Karatay, özellikle kolesterol yapısının benzerliğine dikkat çekiyor. Anne sütündeki hayvansal kolesterol ile zeytinyağındaki bitkisel kolesterol, vücut için benzer yararları sunarak sağlıklı gelişimi destekliyor.
DİYABET, KANSER VE ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDİYOR
Zeytinyağının sağlık üzerindeki güçlü etkilerinin yanı sıra kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, kanser ve alzheimer gibi hastalıklarla mücadelede de önemli bir rol oynadığını belirten Karatay, zeytinyağının anti-inflamatuar özellikleriyle kemik ve kas sağlığını da güçlendirdiğini ifade ediyor.
'DOĞAL BİR MUCİZE'
Bu nedenle Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağını yalnızca yemeklerde kullanılan bir yağ olarak değil, sağlığı koruyan ve destekleyen doğal bir "mucize" olarak tanımlıyor.