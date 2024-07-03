Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli?

Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli? Kirden çürümeye başlayan duvarları tertemiz yapmak artık mümkün.

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Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli?

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her şeyin maliyeti arttı. Maliyeti artan bir diğer şey ise boya fiyatları....

ARAP SABUNU VE KOLONYANIN İNANILMAZ BİRLİKTELİĞİ

Kirden çamur haline gelen, küflenen duvarlarınızı boya yapmadan da ilk günkü hale getirmek artık mümkün. Bunun çözümü arap sabunu dolu bir kovaya kolanya dökmek.

Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli? - Resim : 1

Bu karışımı yaptıktan sonra bir süre beklemeniz gerekecek. Ancak daha sonra kovada yıkadığınız bezle sildiğiniz duvarlarınız harika bir hale gelecek.

KİRLERİN KORKULU RÜYASI: KARBONAT

Bunun dışında duvar temizliğinin başka yolları da mevcut. En bilinen yollardan biri ise karbonat. Yine suya dökülecek karbonat duvar kirlerinin korkulu rüyası haline gelebilir.

Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli? - Resim : 2

ŞAMPUAN SADECE İYİ GELMİYOR

Son olarak ise duvar temizliği için bir diğer bir yöntem ise şampuan. Evet yanlış duymadınız. Evde bulunan bir şampuan duvarlarınızı ışıl ışıl parlatacaktır.

Çamur gibi kirlenen duvarları dahi tertemiz yapıyor. Bir avuç suya dökmek yeterli geliyor. Kirli duvarları nasıl temizlemeli? - Resim : 3

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