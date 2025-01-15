Camlarınız Bu Şekilde Aylarca Kir Tutmayacak: Kış Boyunca Yağmur Çamur Dinlemeden Tertemiz Kalıyor!

Suya birkaç etkili malzeme ekleyerek pencerelerinizi uzun süre temiz ve parlak tutmak mümkün. Böylece camlarınız aylarca tertemiz kalıp, leke tutmayacak. İşte uzmanların önerdiği yöntemler:

İÇME SUYU VE ALKOLÜN TEMİZLİKTEKİ GÜCÜ

Cam temizliğinde en önemli adım doğru suyun tercih edilmesidir. Uzmanlar, damıtılmış suyun, camda leke bırakabilecek mineraller içermediği için en uygun seçenek olduğunu belirtiyor. Ayrıca suya alkol eklemek yüzeyin dezenfekte edilmesine yardımcı olurken, çözeltinin de daha hızlı buharlaşmasını sağlıyor.

KARIŞIM ORANI NASIL OLMALI?

-1 bardak damıtılmış su

-2 bardak beyaz sirke

-Çeyrek bardak tuvalet ispirtosu

TEMİZLİK SÜRECİ NASIL OLMALI?

Bu malzemeleri iyice karıştırarak bir sprey şişesine doldurun. Karışımı cam yüzeyine püskürtün, 1-2 dakika bekledikten sonra kuru bir mikrofiber bezle silin. Yoğun kirli camlarda birden fazla bez kullanmanız gerekebilir.