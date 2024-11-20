Çamaşırlarınızı Bu Odalarda Sakın Kurutmayın

Çamaşır kurutma makineleri, zaman ve emek tasarrufu sağlasa da her ev için uygun olmayabiliyor. Bütçesi kısıtlı ya da yaşam alanı sınırlı olanlar için iç mekanlarda çamaşır kurutmak bir zorunluluk haline gelebilir. Ancak temizlik uzmanları, bu yöntemin dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İç mekanlarda çamaşır kurutmanın, uygun şartlar sağlanmadığı takdirde küf ve nem sorunlarına yol açabileceğini belirten temizlik uzmanı Laurence Smith, havalandırma eksikliği olan ortamlarda çamaşır kurutmanın tehlikeli olabileceğini söyledi. Smith, "Islak çamaşırlar havada nem bırakır ve bu nem, koşullar uygun değilse küf oluşumuna yol açabilir," uyarısında bulundu. Ancak yeterli hava akışının sağlanması durumunda iç mekanlarda çamaşır kurutmanın mümkün olduğunu da ekledi.