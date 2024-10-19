Çamaşırların Kar Gibi Beyaz Olmasını Sağlayacak Tüyo! Yeni Gibi Oluyor

Beyaz çamaşırların zamanla grileşmesi ya da sarımsı lekeler olması pek çok kişinin ortak problemidir. Bu durumun önüne geçmek ve beyaz çamaşırlarınızı ilk günkü gibi parlak tutmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.

BEYAZ ÇAMAŞIRLARI YIKAMANIN PÜF NOKTALARI



Kıyafetleri renklerine göre doğru bir şekilde ayırın. Pastel ve açık kıyafetler beyaz kıyafetler ile birlikte yıkanmamalı.

Beyaz çamaşırları yıkarken mümkün olduğunca soğuk su kullanın. Soğuk su kumaşın rengini korumasına destek olur.

Kıyafetlerin yıkama talimatlarına dikkat edin.

Deterjanların beyaz çamaşırlar üzerinde bıraktığı lekelerin önüne geçmek için kimyasal deterjan yerine boraks kullanın.

Kıyafetiniz de oluşan lekelere anında müdahale edin, çünkü kurumuş lekenin çıkma ihtimali daha düşüktür.

Çamaşır suyunu mümkün olduğunca kullanmamaya özen gösterin. Çamaşır suyu zamanla beyaz çamaşırların üzerinde sarı lekeler bırakacaktır.