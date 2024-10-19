Çamaşırların Kar Gibi Beyaz Olmasını Sağlayacak Tüyo! Yeni Gibi Oluyor
Kıyafetleri kar gibi beyaz yapmanın yolu. Bakın kıyafetler nasıl kar gibi beyaz oluyor.
Beyaz çamaşırların zamanla grileşmesi ya da sarımsı lekeler olması pek çok kişinin ortak problemidir. Bu durumun önüne geçmek ve beyaz çamaşırlarınızı ilk günkü gibi parlak tutmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.
BEYAZ ÇAMAŞIRLARI YIKAMANIN PÜF NOKTALARI
Kıyafetleri renklerine göre doğru bir şekilde ayırın. Pastel ve açık kıyafetler beyaz kıyafetler ile birlikte yıkanmamalı.
Beyaz çamaşırları yıkarken mümkün olduğunca soğuk su kullanın. Soğuk su kumaşın rengini korumasına destek olur.
Kıyafetlerin yıkama talimatlarına dikkat edin.
Deterjanların beyaz çamaşırlar üzerinde bıraktığı lekelerin önüne geçmek için kimyasal deterjan yerine boraks kullanın.
Kıyafetiniz de oluşan lekelere anında müdahale edin, çünkü kurumuş lekenin çıkma ihtimali daha düşüktür.
Çamaşır suyunu mümkün olduğunca kullanmamaya özen gösterin. Çamaşır suyu zamanla beyaz çamaşırların üzerinde sarı lekeler bırakacaktır.
Gelelim çamaşır suyu kullanmadan beyaz çamaşırlarımızın ilk günkü beyazlığına kavuşturma yöntemine. Bu yöntem sayesinde hem kimyasal kullanmayacak hem de kıyafetlerinizin kumaşlarına zarar vermeden uzun yıllar kullanabileceksiniz.
Küçük bir dipnot: Bu uygulamayı narin ve hassas kumaşlar üzerinde uygulamanızı önermiyoruz.
DOĞAL ÇAMAŞIR BEYAZLATICI
Malzemeler;
4 adet limon,
Su,
Tencere,
Yapılışı;
Limonları kabukları ile birlikte dilimler halinde halka halka kesin ve tencerenin içerisine atın. Tencerenin içerisine beyaz çamaşırlarınızı tamamını ıslatacak kadar suyu koyun ve ocağa alıp kaynaması için bırakın. Limonlar kaynamaya başladığı zaman asitleri suya karışıp, suyun sitrik asit değerini yükseltecektir. Limonlar iyice kaynayıp erimeye başlayınca ocaktan alın ve beyaz çamaşırlarınızın olduğu kabın içerisine dökün. Bu su ile çamaşırlarınızın her tarafını ıslatıp bir saat kadar bekletin. Bir saat sonunda suda bekleyen beyaz çamaşırlarınızı çıkarın, çamaşır makinesine atıp deterjan ile yıkayın. Çamaşırlarınız yıkandıktan sonra hala daha istediğiniz gibi beyazlamamış ise yıkamadan önce deterjan gözüne oksijenli su ilave yaparak daha güzel sonuçlar alabilirsiniz.
Kaynak: Haber7.com - Fotoğraflar: Youtube.com