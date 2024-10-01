Çamaşırları Sakın 40 Derecede Yıkamayın: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Birçok insan çamaşırlarını yıkarken genellikle 35 veya 40 derece sıcaklıkları tercih ediyor. Ancak uzmanlar, 40 derecede yıkamanın potansiyel zararları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu sıcaklıkta yıkanan kumaşların liflerinin zarar görebileceği ve renklerin solma riski taşıdığı belirtiliyor. Özellikle hassas kumaşlar ve renkli giysiler, 40 derecede yıkandığında deformasyon ve renk kaybı yaşayabilir. Ayrıca, bu sıcaklıkta bazı lekelerin tamamen çıkmaması ve çamaşırlarda kötü kokuların oluşması da olası.