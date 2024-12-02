Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız
Evde çamaşır kurutmak, özellikle kış aylarında sıkça başvurulan bir yöntem olsa da, uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıkanan çamaşırların ev içinde kurutulması, odadaki nem seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Bu durum, küf mantarlarının üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Özellikle Aspergillus fumigatus gibi mantar türleri, solunum yolu enfeksiyonlarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
PETEKLERİN ÜZERİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAYIN
Evde kurutulan çamaşırlar, ortama büyük miktarda nem salarak hava kalitesini düşürüyor. Yüksek nem, küf mantarlarının üreme ve yayılma hızını artırıyor. Ayrıca küf mantarları solunum yoluyla alındığında astım, alerji, solunum yolu enfeksiyonları ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor.
Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Sürekli nem, duvarlarda küflenme, boya soyulması ve ahşap yüzeylerde çürüme gibi yapısal sorunlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, çamaşırların dışarıda veya kurutma makinesinde kurutulmasını öneriyor. Evde çamaşır kurutmak, sağlığımız ve evimizin durumu için ciddi riskler taşıyor. Bu nedenle, uzmanların tavsiyelerine uyarak, çamaşırlarımızı doğru şekilde kurutmaya özen göstermeliyiz.
Eğer ev içinde kurutmak zorunluysa, iyi havalandırılan, yatak odası gibi yaşam alanlarından uzak, serin ve kuru bir ortam seçilmeli...