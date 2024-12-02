Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız

Evde çamaşır kurutmak, özellikle kış aylarında sıkça başvurulan bir yöntem olsa da, uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız - Resim: 1

Yıkanan çamaşırların ev içinde kurutulması, odadaki nem seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Bu durum, küf mantarlarının üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Özellikle Aspergillus fumigatus gibi mantar türleri, solunum yolu enfeksiyonlarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız - Resim: 2

PETEKLERİN ÜZERİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAYIN

Evde kurutulan çamaşırlar, ortama büyük miktarda nem salarak hava kalitesini düşürüyor. Yüksek nem, küf mantarlarının üreme ve yayılma hızını artırıyor. Ayrıca küf mantarları solunum yoluyla alındığında astım, alerji, solunum yolu enfeksiyonları ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor.

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Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız - Resim: 3

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Sürekli nem, duvarlarda küflenme, boya soyulması ve ahşap yüzeylerde çürüme gibi yapısal sorunlara yol açabiliyor.

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Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız - Resim: 4

Uzmanlar, çamaşırların dışarıda veya kurutma makinesinde kurutulmasını öneriyor. Evde çamaşır kurutmak, sağlığımız ve evimizin durumu için ciddi riskler taşıyor. Bu nedenle, uzmanların tavsiyelerine uyarak, çamaşırlarımızı doğru şekilde kurutmaya özen göstermeliyiz.

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Çamaşırları Kalorifer Peteğine Asmak Bakın Neye Sebep Oluyor: Duyunca Bir Daha Kurutmayacaksınız - Resim: 5

Eğer ev içinde kurutmak zorunluysa, iyi havalandırılan, yatak odası gibi yaşam alanlarından uzak, serin ve kuru bir ortam seçilmeli...

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