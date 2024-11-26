Çamaşırları Hızla Kurutmanın Pratik Yolu: Sadece 2 Pet Şişe Yeterli

Eğer evde kurutma makineniz yoksa ya da çamaşırlarınızı acilen kurutmanız gerekiyorsa, bu yöntem tam size göre! Evde bulunan iki pet şişe ile kısa sürede çamaşır kurutmanın yolu oldukça basit. İşte günlük yaşamınızı kolaylaştıracak bu yaratıcı yöntemin aşamaları...

PET ŞİŞELERİ HAZIRLAYIN

İlk adım, iki adet boş pet şişeyi hazırlamaktır. Şişelerin alt kısmını bir makas veya bıçak ile dikkatlice kesin, ancak ağız kısmını açık bırakın. Bu sayede hava rahatça geçebilir ve çamaşırların etrafında daha iyi bir hava akışı sağlanır. Hava dolaşımını artıran bu adım, kuruma sürecini hızlandırır.