Çamaşır Suyunu Unutun! Tam 10 kat Etkili Bu Yöntemle Klozetler Bembeyaz Oluyor

Klozetlerde oluşan bu lekeler, tuvaletlerde kireçli su nedeniyle biriken kirecin beraberinde, sert suyun buharlaşması sonucunda kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin de biraraya gelmesiyle oluşur. Sert su, bu minerallerin yoğun bir şekilde birikmesine yol açarak özellikle kireç oluşumunu artırır. Çamaşır suyu gibi klasik temizleyiciler bu duruma karşı etkili gibi görünse de, aslında kireç lekelerini çıkarmak için daha doğal ve etkili bir yöntem bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem