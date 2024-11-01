Çamaşır Suyundan 20 Kat Daha Etkili Karışım: Lekeleri Silgi Gibi Tek Hamlede Siliyor

Fırçalayıp Parlatın: Belirtilen sürenin ardından tuvalet fırçası ile iyice ovun. Kirecin kolayca çıktığını göreceksiniz. Son olarak bol su ile durulayın.

İnatçı Lekeler İçin Ekstra Çaba: Eğer kireç çok inatçıysa, limonu doğrayıp kireçli bölgelere sürerek ovabilirsiniz. Bu işlem sırasında eldiven kullanmayı unutmayın.

Gece Boyunca Etki: Daha derinlemesine bir temizlik için gece boyunca karbonat ve limon karışımını tuvalette bırakabilirsiniz. Sabah uyandığınızda kolayca temizleyebilirsiniz.