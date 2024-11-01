Çamaşır Suyu Lekesini Kıyafetten 5 Dakikada Söküp Atıyor: Her Evde Bulunuyor, Meğer Çok Basitmiş

Temizlik ürünlerinin vazgeçilmezi çamaşır suyu, yanlışlıkla kıyafetlere bulaştığında büyük bir sorun haline gelebiliyor. Peki, bu inatçı lekelerden kurtulmak için neler yapılabilir? İşte evde bulunan malzemelerle çamaşır suyu lekesini çıkarmak için etkili yöntemler:

Karbonatın Sihirli Dokunuşu

Karbonatın asitliği, çamaşır suyundaki alkali maddeleri nötralize ederek lekenin çıkmasını sağlar.

Hazırlık: Bir kabın içinde su ve karbonatı macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Uygulama: Karışımı lekenin üzerine sürüp bir süre bekletin. Ardından fırçalayarak temizleyin.



