Çamaşır Sepetleri Neden Delikli? Sebebini Duyunca Hak Vereceksiniz

Bir çamaşırhane uzmanına göre, çamaşır sepetlerindeki delikler, sepetlerin daha hafif ve kolay taşınabilir olmasını sağlıyor. Eskiden kullanılan dokuma sepetleri, doğal olarak delikli bir yapıya sahipti. Bu sayede, sepet içindeki nem dışarıya atılıyor ve çamaşırlar daha hızlı kuruyordu. Üreticiler, plastik sepetleri üretmeye başladıklarında da bu özelliği taklit ederek sepetlere delikler eklediler.