Çamaşır Makinesinin Sıkma Tuşunu Meğer Yıllarca Yanlış Kullanmışız: Servis Ustası Uyardı
Çamaşır makinesinin sıkma tuşunu doğru kullanmak, hem kıyafetlerinizin ömrünü uzatır hem de makinenizin performansını artırır. Küçük bir dikkatle, hem cebinizi hem de çevreyi koruyabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatımızın vazgeçilmez yardımcılarından biri olan çamaşır makinelerini, doğru kullanmak hem kıyafetlerimizin ömrünü uzatıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Pek çok kişi tarafından göz ardı edilen bir konu olan sıkma ayarı, aslında çamaşır makinenizin performansı ve kıyafetlerinizin durumu üzerinde oldukça etkili.
Çoğumuz, çamaşır makinesini çalıştırırken sıkma ayarını değiştirmeden aynı ayarı kullanmaya alışkınız. Ancak bu durum, özellikle hassas kumaşlar için büyük sorunlara yol açabilir. Yüksek devirde sıkma, kıyafetlerin liflerine zarar vererek deforme olmasına ve yıpranmasına neden olur. Ayrıca, makinenin motoruna da ekstra yük bindirerek ömrünü kısaltır.
Her kumaşın kendine özgü bir bakımı vardır. Pamuklu kumaşlar yüksek devirde sıkılabilirken, yünlü ve ipek gibi hassas kumaşlar için düşük devirde sıkma tercih edilmelidir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN SIKMA TUŞUNUN DOĞRU KULLANIMI
Hassas kumaşlar (yün, ipek): 400-600 devir
Sentetik kumaşlar: 800-1000 devir
Pamuklu ve dayanıklı kumaşlar (kot, havlu): 1000-1200 devir
Karışık çamaşırlar için orta seviye devir: (800-1000)
NEDEN FARKLI SIKMA DEVİRLERİ?
Düşük devirde sıkma, kıyafetlerin liflerinin zarar görmesini önleyerek ömrünü uzatır.
Yüksek devirde sıkılan kıyafetler daha fazla kırışır. Düşük devirde sıkma, ütüleme ihtiyacını azaltır.
Doğru sıkma ayarı, makinenin motoruna daha az yük bindirerek ömrünü uzatır.
Düşük devirde sıkma, enerji tüketimini azaltarak elektrik faturalarınızı düşürür.