Çamaşır Makinesinin Bu Kısmı Tam Bir Bakteri Yuvası Çıktı: Kimsenin Gizli Bölmeyi Temizlemek Aklına Gelmiyordu
Çamaşır makineleri, hayatımızı kolaylaştıran önemli cihazlar olmasına rağmen, yeterince temizlenmediklerinde ciddi sağlık problemleri yaratıyor. Çamaşır Makinesinin bu gizli bölmesini temizlemek kimsenin aklına gelmiyordu ama tam bir bakteri yuvasıymış.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan çamaşır makineleri, düzenli bakıma ihtiyaç duyduğumuzu çoğu zaman unuttuğumuz aletlerdir. Temizlik uzmanı Alana The Sahm, Instagram’da paylaştığı bir video ile önden yüklemeli çamaşır makinelerinin kapak lastiği ve deterjan çekmecesinde biriken bakterilere dikkat çekti.
Çamaşır makineleri, hayatımızı kolaylaştıran önemli cihazlar olmasına rağmen, yeterince temizlenmediklerinde içeride biriken kir ve mikroplar, hem makinenin hem de çamaşırların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
Alana, videoda önden yüklemeli makinelerin kapak lastiğinde zamanla biriken kirleri gözler önüne serdi. Lastiğin düzenli olarak temizlenmemesi durumunda küf ve mantar oluşabileceğini belirten Alana, bu bölümü temizlemek için eski bir diş fırçası ve nemli bir bez kullanmayı önerdi. Bu işlemin en az ayda bir kez yapılması gerektiğini vurguladı.
Ürün Geliştirme Bilimcisi Olivia Young ise, lastiğin temizlenmemesinin sadece makinenin değil, çamaşırların da sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Küf ve mantar oluşumunun kötü kokuya neden olabileceğini ve hafif sağlık sorunları yaratabileceğini belirtti.
Deterjan ve yumuşatıcı çekmeceleri de temizlenmesi gereken önemli alanlar arasında. Young, bu çekmecelerin temizlenmemesi durumunda bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu vurguladı.
"Çekmeceleri çıkarıp antibakteriyel bir yüzey temizleyici ile iyice temizlemek yeterli" diye ekledi. Ancak, çekmeceleri makineye geri yerleştirmeden önce tamamen kurutulmalarının önemli olduğunu belirtti. Bu basit önlemlerle, çamaşır makinelerinizin sağlığını koruyabilir ve hijyenik bir ortam yaratabilirsiniz.