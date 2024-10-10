Çamaşır Makinesinin Bu Kısmı Tam Bir Bakteri Yuvası Çıktı: Kimsenin Gizli Bölmeyi Temizlemek Aklına Gelmiyordu

Alana, videoda önden yüklemeli makinelerin kapak lastiğinde zamanla biriken kirleri gözler önüne serdi. Lastiğin düzenli olarak temizlenmemesi durumunda küf ve mantar oluşabileceğini belirten Alana, bu bölümü temizlemek için eski bir diş fırçası ve nemli bir bez kullanmayı önerdi. Bu işlemin en az ayda bir kez yapılması gerektiğini vurguladı.