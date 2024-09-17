Çamaşır Makinesini Sakın Böyle Çalıştırmayın: Elektrik Faturasını İkiye Katlıyor

4. Ekstra Durulama Programları

Çamaşırlarınızı daha temiz ve hijyenik hale getirmek için uzun ve ek durulama programları tercih edebilirsiniz. Bu, deterjan kalıntılarının tamamen temizlenmesini sağlar ve çamaşırların daha temiz olmasına yardımcı olur.

Bu basit önlemlerle çamaşır makinenizi daha verimli kullanabilir ve elektrik faturalarınızı azaltabilirsiniz.