Çamaşır Makinesini Banyoda Kullananlar Dikkat: Servis Ustası Açıkladı

Çamaşır makinesinin banyoda bulunması, hijyen açısından da sorunlara neden olabilir. Nemli ortamda üreyen bakteriler, çamaşır makinesinin iç aksamlarında ve çamaşırlarda birikerek sağlığımızı tehdit edebilir.

Çamaşır makinesinin konumlandırılması için en uygun yer, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alandır. Mümkünse, çamaşır makinesini banyodan uzakta, örneğin çamaşır odası veya mutfak gibi alanlarda konumlandırmak daha doğru olacaktır. Bu sayede hem cihazın ömrünü uzatabilir, hem de olası riskleri en aza indirebilirsiniz.