Çamaşır Makinesine 1 Kapak Ekleyin! Elektrik Faturanızı En Az 50 TL Düşürecek

Çamaşır makinesi, elektrik faturalarını yükselten önemli bir cihaz. Bu cihazla kullanırken bilmeniz gereken bazı tasarruf sırları var. Örneğin, faturanızın yarı yarıya düşmesini sağlayacak basit bir ipucu var.

KARBONAT MUCİZESİ

Çamaşır makinenizin her yıkamasında 1 yemek kaşığı karbonat eklemek, hem çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlıyor hem de düşük sıcaklıklarda tüm kıyafetlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Böylece, çamaşır makinesi daha az enerji harcayarak tasarruf etmenizi sağlıyor.